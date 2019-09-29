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29 Eylül 2019 Pazar 19:35:13 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 19:37:07

KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yarın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile görüşecek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çağrıda bulunarak, "Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'dan beklentimiz, BM Genel Sekreteri ile yarın yapacağı görüşmede, net bir şekilde Türkiye'nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk halkı için kırmızı çizgi olduğunu, bu yöndeki meclis kararını da göz önünde tutarak kendisine bildirmesidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar, Genel Başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'ten sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğüne saldırdığını aktararak, Miçotakis'in, 19'ncu yüzyıldan kalma bir sistem olduğunu ileri sürdüğü garantörlük sistemi kalkmadıkça, Kıbrıs'ta federal bir çözüm bulunamayacağını vurguladığını ifade etti.

Rumlar tarafından silah zoruyla yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Garanti Anlaşması ile birlikte 20'nci yüzyılın yarısından sonra BM üyesi olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatan Tatar, garantörlüğün 19'ncu yüzyıldan kalma eski bir model olması halinde, BM'nin bunu 1960'da onaylamayacağını bildirdi.

"Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalleri devam ediyor"

Başbakan Tatar, Miçotakis'in garanti sistemine işaret ederek, "Bize Kıbrıs'ı Helen yapmamız için gerekli zemini yaratmazsanız anlaşma olmaz." demek istediğine dikkati çekti.

KKTC Başbakanı Tatar, şunları kaydetti:

"Ama ben de Yunan Başbakanına sesleniyor ve 'Vazgeçiniz mevcut garanti sistemine saldırmaktan. O bizim güvenliğimizdir ve biz onun mutlaka devamını istiyoruz.' diyorum. Kıbrıs Türk halkı aklını kaybetmedi, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçip Rum tarafı ile federasyon kurmanın esaret ve katliama maruz kalmak olduğunu iyi bilir.  Anastasiadis ile Miçotakis'in BM konuşmaları bir kez daha gösterdi ki, Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalleri 21'nci yüzyılın gerçeklerine, Türkiye'nin gücü ve kararlılığına, KKTC'nin varlığına, yaşanan onca şeye rağmen devam ediyor."

Tatar, BM'nin görevi Rum tarafına hizmet eden bugünkü statükoyu ve verimsiz görüşme sürecini devam ettirmek olmadığını, hak ve adaleti gözeterek Kıbrıs Türk halkının Rum uyuşmazlığı dolayısı ile uğradığı mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rum ve Yunan ikilisinin mevcut tutumları ile Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir anlaşma sağlanmasının imkansız olduğunu belirten Tatar, Akıncı'nın, yarın görüşeceği Guterres'e bu durumu anlatması ve Genel Sekreter'den, Kıbrıs Türküne yapılan haksızlıkları gidermek üzere harekete geçmesini istemesi gerektiğini kaydetti. 

"Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgidir"

Başbakan Tatar, aksi takdirde KKTC halkının BM'ye duyduğu, giderek azalan güvenin tamamen yok olacağını belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'dan beklentimiz, BM Genel Sekreteri ile yarın yapacağı görüşmede net bir şekilde Türkiye'nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk halkı için kırmızı çizgi olduğunu, bu yöndeki meclis kararını da göz önünde tutarak kendisine bildirmesidir. Sayın Akıncı başka hesaplarla hareket etmemeli, Rum-Yunan ikilisinin ortada olan tutumları ile Kıbrıs'ta bir anlaşma olamayacağını, Kıbrıs Türkü'nün daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesinin BM'nin görevi olduğunu Sayın Genel Sekretere açıkça ifade etmelidir."

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 19.20'de (ABD saati ile 12.20'de) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Akıncı, geçen pazartesi gününden bu yana ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

(AA)

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