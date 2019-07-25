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25 Temmuz 2019 Perşembe 16:13:27 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:14:25

KKTC Başbakanı Tatar: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır

KKTC Başbakanı Tatar, "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta ekiplerin envanter çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak "Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, saat 10.00'da Cumhurbaşkanlığında olağan görüşmelerini gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Akıncı ile güzel bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs konusundan başlayarak Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Ülkenin iki en üst makamının memleket meselelerini değerlendirmesinin oldukça faydalı olduğunu söyleyen Tatar, iki hafta sonra tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, "KKTC yoluna devam ediyor. 20 Temmuz'u hep birlikte kutladık. Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde gelinen aşamada Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bizim için önemli olan KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek." dedi. Tatar, halkın refahı ve esenliği için içerideki sıkıntıları aşarak halka daha müreffeh bir yaşam verebilmenin önemine işaret etti.

"Evet, Kıbrıs görüşmeleri bir noktada başlayabilir ama Rum tarafının tutumu bellidir." diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eylülde New York'ta olacağını kaydetti.

"Bize düşen KKTC'yi daha iyi yönetmek"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı aradığını ve görüşmede çeşitli değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Tatar, "Benim anladığım, hemen ciddi anlamda bir görüşme noktasında olunmadığıdır." ifadelerini kullandı.

Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos'ta bir araya geleceğini anımsatan Tatar, "Esas itibarıyla bize düşen KKTC'yi daha iyi yönetmek, bazı yapısal reformlarla KKTC ekonomisini daha etkili, daha verimli ve daha üretken noktaya getirmek için çalışmaktır." dedi.

"Niyetimiz Maraş'ın Türk iradesinde açılması"

Tatar, kapalı Maraş'ta ekiplerin faaliyetlerine devam ettiğini anımsatarak çalışmaların sadece oradaki yıkık ve harap binaların sayımını içermediğini, tapularla, belgelerle, vakıf malları da dahil olmak üzere tüm mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınması için çalışıldığını kaydetti.

Bu çalışmaların daha önce de yapıldığını ancak şu anda gerek Vakıflar İdaresi gerek Ankara dahil diğer merkezler üzerinden daha fazla belgeye ulaşıldığını söyleyen Tatar, bu çalışmaların büyük yankı uyandırdığını belirtti.

Tatar, "Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar da atılacaktır. Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Bunlar KKTC'nin gerçekleridir"

Türkiye ile imzalanan mali protokol konusundaki detayları dün yapılan basın toplantısında paylaştıklarını belirten Tatar, "Eleştiriler de oldu ama bunlar KKTC’nin gerçekleridir." dedi.

Başbakan Tatar bunun daha önce imzalanan protokollerden ya da önceki hükümetin tartıştığı protokolden çok da farklı olmadığını kaydetti. Tatar, "2016-2018 dönem protokolü bittiği ve 2020-2022 anlaşması hazır olmadığından 2019 için kısa dönemli bir anlaşma zaruriydi yoksa 750 milyon Türk lirasının akışı mümkün olmazdı." diyerek 2020-2022 için nasıl bir anlaşma ortaya çıkacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

(AA)

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