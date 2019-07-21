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21 Temmuz 2019 Pazar 22:04:56 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:08:15

KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir

KKTC Başbakanı Tatar, "Bu bölgedeki hakimiyetimizi ve iddialarımızı, güçlü Türkiye'mizin de desteğiyle dünyaya duyurmak, ona göre pozisyon almak ve KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir." dedi.

KKTC'deki Girne Limanı'nda "Gemi Kurtaran Römorkörünün KKTC'de Görevlendirilmesi Töreni" düzenlendi.

Törene, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bazı askeri yetkililer ve milletvekilleri katıldı.

Başbakan Tatar, törene katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin yaptıkları konuşmalarda KKTC'yi sahiplenmeleri ve verilecek desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tatar, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Doğu Akdeniz'de yapacağı yatırımlar ve bu gemilerle, hakimiyetimizi ve bu bölgedeki egemenlik haklarımızı haykırarak dünyaya mesajımızı veriyoruz. Çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu çalışmalar, bu coğrafyaya, bu değere sahip çıkma adına yapılacaktır. Haliyle KKTC daha da güçlenecektir. " dedi.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde harekatın ne kadar isabetli olduğuna vurgu yaparak, "Barış harekatından sonra devletimizi kurduk, Türkiye Cumhuriyeti ile 45 yaşındaki bu devlet yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye'nin bölgedeki arama ve çıkarma çalışmalarını arttırarak devam ettirdiğine dikkati çeken Tatar, "Bu bölgedeki hakimiyetimizi ve iddialarımızı, güçlü Türkiye'mizin de desteğiyle dünyaya duyurmak, ona göre pozisyon almak ve KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Turhan: KKTC ile projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dünyanın yüzde 71'ini oluşturan denizlerin insanlığın vazgeçilmez hayat alanını ve ekonomik mücadele zeminini oluşturduğunu söyledi.

Turhan, deniz ve okyanusların geniş kapasiteli ulaştırma imkanları, doğal otoban özellikleri, zengin besin kaynakları, hidrokarbon, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklara sahip olmasının tarih boyunca insanoğlunu cezbettiğini dile getirdi.

Dünyada yılda sağlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla toplamının 2018 yılı verilerine göre 80 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Turhan, bunun ise 25-30 milyon dolarlık kısmının denizlerden sağladığını kaydetti.

Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Dünya deniz ulaştırmasında Akdeniz havzasının payı yüzde 25'in üzerindedir. Bunun beraber Akdeniz havzasının önemli bir bölümüne ve uzun kıyı şeridine Türkiye ve KKTC egemendir. Dünyada üretilen ham petrolün yüzde 30'dan fazlası, doğalgazın yüzde 50'den fazlası denizlerden sağlanmakta olup, bu oran her geçen gün artmaktadır. Dünya yüzeyinin hacim olarak yaklaşık yüzde 85'i petrol, petrol türevlerinin ise yaklaşık yüzde 97'si deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu noktada Akdeniz'in incisi ve batmayan uçak gemisi olarak adlandırılan Kıbrıs, egemen devletlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Dünya deniz ulaşımında, Türkiye'nin ve KKTC'nin daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak ve denizciliğimizi daha ileri noktalara taşımak için KKTC ile projeler yürütmeye büyük önem veriyoruz."

Turhan, Gazimağusa ve Girne'de gemilerle yürüttükleri arama-kurtarma hizmetlerine yakın zamanda Karpaz'da da başlayacaklarının müjdesini verdi.

Atakan: Bugün gücümüze güç katıyoruz

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC'nin kıyı emniyeti ve gemi kurtarma alanlarında yürüttüğü çalışmaların bugün daha güçlü bir durumda olduğuna dikkati çekerek, KKTC'nin kendi suları içerisinde ve uluslararası sularda her türlü görevi ifa edebilecek güce ulaştığını belirtti.

Atakan, "Bugün gücümüze güç katıyoruz. Filomuza dahil edilen Gemi Kurtaran gemimiz sayesinde artık daha güçlüyüz. Anavatanımızın eksilmeyen desteğiyle artık karasularımız daha güven içerisindedir. Dosta güven, düşmana ise korku veren bir seviyeye ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Oktay, Tatar ve diğer protokol üyeleri, açılış konuşmalarının ardından römorkörü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA

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