KKTC Başbakanı Tatar: GKRY ve Hafter'in Türkiye karşıtlığına yönelik iş birliği kabul edilemez

KKTC Başbakanı Tatar, "GKRY'nin, Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesi için Libya'da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter yönetimi ile iş birliğine girişmesi kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE İLE OLAN ÇIKARLARIMIZ KORUNACAK'

Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerinin altını çizen Tatar, Türkiye ile ulusal ve stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

'TEMASLAR ENDİŞE VARİCİ'

Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in GKRY temaslarını ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlediklerine dikkati çeken Tatar, "Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızı ve dış politikamızı bir uçtan diğer uca Akdeniz'e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

'ANLAŞMA, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN PLANLARI BOŞA ÇIKARMADA KİLOMETRE TAŞI'

Tatar, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı savunma iş birliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşı olduğunu kaydetti.

BÜYÜK STRATEJİK TABLONUN KRİTİK BİR PARÇASI

Başbakan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji iş birliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır." görüşünü paylaştı.

(AA)