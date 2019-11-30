KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde federal temelli çözümün yanı sıra alternatiflerin de masada olması gerektiğini söyledi.

Tatar, ülkesinin Londra Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Berlin'de Kıbrıs konusunda gayrı resmi görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Tatar, "Ancak hükümet olarak biz, herhangi bir ciddi aşamanın kaydedildiğini düşünemiyoruz. Çünkü hala Rum tarafının meseleyi eski Guterres çerçevesine çekme ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam etme niyetinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Biz hükümet ve Ulusal Birlik Partisi olarak sadece federal temelli değil, aynı zamanda alternatif fikirlerin de mutlaka ama mutlaka masaya gelmesini ısrarla vurgulamak istiyoruz." diyen Tatar, 50 yıldır tartışılan federal temelli çözümün umut olmaktan çıktığını kaydetti.

Tatar, masaya gelebilecek alternatifler arasında Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçeneklerin de olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin de bu konuda desteğinin olduğunu söyledi.

"KKTC çok önem kazanmıştır"



Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler konusunda da Rum tarafının bölgedeki hidrokarbon kaynakları üzerinde tek başına hak iddia ettiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'de KKTC'nin önemini arttırdığına vurgu yapan Tatar, şöyle devam etti:

"Her ne kadar KKTC'nin Türkiye'ye ihtiyacı olsa da 1974'deki barış harekatıyla Mehmetçiğin adaya gelerek, bizlerin can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı fedakarlıktan 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de KKTC'nin de Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır."

Tatar, Türkiye ile Libya'nın Doğru Akdeniz konusunda vardığı anlaşmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi



Tatar, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya da aday olacak ismin parti içinde alınacak kararla belirleneceği yanıtını verdi.

İngiltere'nin Kıbrıs'ta Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra garantörlerden biri olduğunu hatırlatan Tatar, bu ülkenin AB'den ayrılma sürecinin de Kıbrıs sorununa yönelik tutumunda değişikliğe yol açabileceğine dikkati çekti. Tatar, bu konuda İngiliz makamlarıyla da temas halinde olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Tatar, İngiltere ziyareti kapsamında KKTC kökenli vatandaşlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

(AA)