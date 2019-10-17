Kıyameti beklerken polis geldi

BAHÇEDEKİ SEBZELERLE BESLENMİŞLER

58 yaşında bir baba ve 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçilerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirlendi. Dış dünya ve insanlarla ilişkilerini tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği öğrenildi. Çocukların ve babanın çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçiyle hayatta kaldıkları belirlendi.

ÇOCUKLARDAN BİRİ EVDEN KAÇTI

Eskimiş kıyafetleri ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşlarındaki bir gencin, geçen hafta ilk kez dışarıya çıkarak bölgedeki esnaftan yardım istemesi üzerine, tüyler ürperten olay ortaya çıktı. Ekipler tarafından yapılan baskında, evin oturma odasında bulunan dolabın arkasından bodruma giden gizli bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı tespit edildi. Polis ekipleri, aileyi tahkiye ederken, çiftlikte araştırma başlatıldı.