Kıskançlık vahşeti!

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

St. Petersburg kentinde, Şubat 2016'da, 17 yaşındaki Stefania Dubrovina, sevgilisinin evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki sevgilisi Aleksey Fateev'in dairesinde kanlar içinde, gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş halde bulunan Stefania'nın, tam 189 kez bıçaklandığı tespit edildi. Polisin yaptığı soruşturma sonucunda o gün evde olan ve birlikte eğlenen Stefania'nın 19 yaşındaki ablası Elizaveta kardeşini öldürmekten tutuklandı.

TAKLİT EDİYORDU

Polis raporuna göre, iki kardeş ve Stefania'nın sevgilisi, birlikte adamın evinde parti yaptı. Adam, bir süreliğine evden çıkınca abla, kardeşini 189 bıçak darbesiyle katletti. Olay sırasında Elizaveta'nın uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Cinayet suçlamalarını reddeden Elizaveta, kardeşini onun sevgilisinin öldürdüğünü iddia etti. Kardeşlerin ortak arkadaşları, câni ablanın kardeşini kıskandığını, onun tarzını ve davranışlarını taklit ettiğini öne sürdü.