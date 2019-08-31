Kişisel asistanı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana kişisel asistanlığını yapan Madeleine Westerhout, gazetecilere bilgi sızdırdığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. New York Times’ın haberine göre Trump, New Jersey eyaletinde sahibi olduğu golf kulübünde tatil yaparken, Westerhout da gazetecilerle gizli bir yemekte buluştu. Bu yemekte Westerhout, Trump’ın ailesine dair özel bilgileri paylaştı. Bu yemek de Beyaz Saray yetkilileri tarafından öğrenildi. Haberin ardından 29 yaşındaki Westerhout’un ABD Başkanı Danışmanlığı ve Oval Ofis Operasyonları Yöneticiliği görevlerinden istifa ettiği duyuruldu.