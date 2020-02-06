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06 Şubat 2020 Perşembe 00:19:10 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 00:51:30

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı! Dışişleri'nden sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin tehditlerde bulunulduğu, PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının AP'de bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılmasının teröre açıkça destek anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu faaliyete izin verilmesinin, Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı ihlal ettiğine işaret edilerek AB’nin kendi ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı.

BELÇİKA'YA TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

"Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika’da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir." değerlendirilmesi yapılan açıklamada, Belçika’ya, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesi ve terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca "AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ncı kez düzenlediği konferans, PKK propagandasına dönüşmüştü.

Terör örgütü PKK'nın, kırmızı bültenle aranan Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri, sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurarak terör örgütüne methiyeler düzmüştü.

AA

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