02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:39:13
Kırmızı bere takana hapis
Uganda hükümeti, ünlü şarkıcı ve muhalif milletvekili Bobi Wine'ın sürekli kullandığı kırmızı berenin takılmasını yasakladı.
ARTIK ASKER ÜNİFORMASI
Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini belirterek, “Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak” dedi. Halk Gücü olarak bilenen popüler hareketin lideri olan Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra, mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.
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