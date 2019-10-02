Kırmızı bere takana hapis

ARTIK ASKER ÜNİFORMASI

Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini belirterek, “Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak” dedi. Halk Gücü olarak bilenen popüler hareketin lideri olan Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra, mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.