Kirli petrol ağı... Avrupa'nın Libya'dan nasıl petrol çaldığı ortaya çıktı

İnsan Hakları Konseyi, Pazartesi Günü Cenevre'deki bir oturumda, hazırladığı 18 sayfalık bir raporu kamuoyu ile paylaştı.

Rapora göre, İsviçre'nin Zug bölgesindeki ham madde tüccarları, Trablus'un doğusundaki Zaviye petrol sahasından çıkan petrolü kaçırdı.

Libyalı milislerin Maltalı bir şirket aracılığıyla yasadışı ticari işlemler yürüttüğünü, şirketlerin de bu petrol kaçakçılığında rol aldığı belirtiliyor.

Belge, Cenevre'de devam etmekte olan Libya barış müzakerelerinin Pazartesi günü gerçekleşen oturumunun aralarında gazetecilere sunuldu.

18 sayfalık rapor, uluslararası suçlarla mücadele ve İsviçreli şirketlerin fakir ülkeler üzerindeki etkisini inceleyen iki sivil toplum kuruluşu olan Trial International ve Public Eye tarafından yürütülen bir araştırmanın sonucu olarak hazırlandı.

ENERJİ DEVLERİ Mİ, PETROL KAÇAKÇILARI MI?

Raporda, tüm dünyada ofisleri bulunan İsviçre merkezli akaryakıt devi Kolmar Group AG'nin, 2014-2015 yılları arasında yasadışı yollarla 50 bin tondan fazla Libya gazı ve petrolü aldığı gösteriliyor.

Trial International'ın kıdemli hukuk danışmanı Montse Ferrer belgeyle ilgili açıklamasında, 'Bulgularımız, petrolün savaş halindeki bir ülkeden çalındığını gösteriyor. İsviçreli şirket, uluslararası hukuk uyarınca 'yağma' savaş suçunu işlemiş olabilir.' ifadelerini kullandı. Ferrer, şirketin açıklama taleplerini hiçbir zaman yanıtlamadığını söyledi.

Ferrer, tedarik zincirinin sonunda alıcı yoksa, piyasa yoktur ve önemli bir kâr kaybı dolayısıyla silahlı gruplar için nüfuz kaybı..." diyor.

Ferrer'e göre yasadışı petrol ticaretinin devam etmekte olan müzakereler üzerinde doğrudan bir etkisi var.

KİRLİ PETROL AĞI

Belgeye göre, Libya kıyılarında kaçakçılık şebekesine ait olan petrol tankerlerine transferleri yapılacaktı. Bu petrol tankerleri daha sonra yasallaştırılmış evraklar elde ettikleri Malta'ya gidecek ve kargo önemli indirimlerle satılacaktı.

Ferrer, "Araştırmamızın odak noktası kaçakçılık şebekesinin müşterilerinden biri, İsviçre ham petrol tüccarıydı" dedi.

Raporda, Malta'da Kolmar tarafından kiralanan depolama tanklarında en az üç geminin en az 22 ayrı kez bu işe karıştığı, 50 bin ton Libya gazı ve petrolü aldığı belirtiliyor.

Ferrer, "Banka beyanları Kolmar'dan kaçakçılık şebekesine ait şirketlere en az 11 milyon dolarlık ödemelerin aktarıldığını gösteriyor." dedi.

Public Eye sözcüsü Agathe Dupare, bu operasyonların bazı İsviçre şirketlerinin yüksek riskli ticari işlemlere girmeden önce yeterli veya gerekli özeni göstermediğini gösterdiğini söyledi.

(Star.com)