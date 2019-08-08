08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00:34 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:01:27
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci operasyon
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.
(AA)
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