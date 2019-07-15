  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7186
  • Euro
    6,4417
  • Altın
    257,7760
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Siyonist bakandan skandal açıklama  Siyonist bakandan skandal açıklama 
Dehşetin dişleri Dehşetin dişleri
Tarihi binayı yok ettiler Tarihi binayı yok ettiler
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı parkta yaşatılacak
Tek taş seçme zamanı Tek taş seçme zamanı
Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni
Afganistan'da patlama: 9 ölü Afganistan'da patlama: 9 ölü
Aksiyon istemiyor Aksiyon istemiyor
Şarkısını söyletmeyecek  Şarkısını söyletmeyecek 
Düşman çatlattılar Düşman çatlattılar
Afallatan soru Afallatan soru
Güney Kore'den Japonya'ya ticari kısıtlama uyarısı Güney Kore'den Japonya'ya ticari kısıtlama uyarısı
Göndermeler havada uçuştu Göndermeler havada uçuştu
Vatan hainlerini kimse affetmesin Vatan hainlerini kimse affetmesin
Keder ve gurur Keder ve gurur
9 tankı bozarak durdurdu 9 tankı bozarak durdurdu
Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını
Ölmek için meydanlardaydık Ölmek için meydanlardaydık
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik
Demokrasi neferleri Haydarpaşa'da Demokrasi neferleri Haydarpaşa'da
9 saçma bir mermi 9 saçma bir mermi
Yaş fındık tezgahta Yaş fındık tezgahta
Çalışan anneye 4 destek birden Çalışan anneye 4 destek birden
Turizmde tanıtım atağı Turizmde tanıtım atağı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:17:42 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:18:22

Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği konutundaki programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki ve dünyadaki yapılanmasını anlatan The Network isimli belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, burada yaptığı konuşmada, "Türk büyükelçilerine deniliyor ki (FETÖ'nün) bu okullarıyla ilgili konuşmayın. Konuşacağız. Bu işin şakası yok. Bu okullarda eğitimin sonu belli. Bunların var olduğu ülkelerde bu pisliği görmezden gelmek çözüm değil. Bu mesajı dünyanın her yerine vermek istiyoruz ve veriyoruz." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) düzenlenen programda da KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, "FETÖ hainleri çok aşağılık varlıklar olarak tarihe geçti. Onların dünyada bir yeri yoktur ama Allah biliyor, ahirette de bir yerleri yoktur." ifadesini kullandı.

Balcı, Türk milletinin tarih boyunca hep dış düşmanlarla sınandığını belirterek, "Bu sınamada biz kimin dost, kimin düşman olduğunu biliyorduk fakat 15 Temmuz meselesine geldiğimizde gördük ki düşman yeni bir formata geçmiş. Bu en zalim, acımazsız, nankör ve merhametsiz düşman. Bu düşmanın adı FETÖ küresel ihanet örgütüdür." dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de "Türkler, aklı, bilimi ve cesaretiyle memleketini korudu. Bana göre 15 Temmuz, Kurtuluş Mücadelesi ile aynı önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında 15 Temmuz şehitleri için Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde mevlit okutuldu.

KTMÜ'nün ulusal yayın yapan radyosu Manas FM de 15 Temmuz dolayısıyla yayın akışında bugüne özel programlara yer verdi.

(AA)

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla milyonlar 15 Temmuz için Atatürk Havalimanı'nda
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik
FETÖ'cü hainlerin iftira lobisi! ABD'de yasallaşmak için Türkiye'yi karalıyorlar
Terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz'da bombaladığı araçlar sergilendi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!
Tyler Boyd, resmen Beşiktaş'ta
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması!
CHP'li sözcünün skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki!
Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler... Komandolar imha etti
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu
BAE medyasından hain FETÖ'ye skandal destek
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Beştepe'de ilk tören... Başkan Erdoğan çelenk bırakıp, dua etti
Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ