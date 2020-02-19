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19 Şubat 2020 Çarşamba 08:48:03 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:57:21

Kiralık katil iş başında: Dahlan Sudan'ı bölecek. Kızıldeniz'i gasp edecekler

Sudan’da Halk Kongresi Partisi, BAE ve İsrail’in, Muhammed Dahlan eliyle ülkeyi parçalamak istediğini belirtti. Parti genel sekreteri Beşir Adem, Dahlan’ın, Darfur bölgesi ile ülkenin doğusunu Sudan’dan ayırmak için İsrail ile iş birliği yaptığını iddia etti. Adem, BAE’nin de Sudan’ın altınlarını çaldığını da savundu.

Sudan Halk Kongresi Partisi, Filistin’deki Fetih Hareketi’nden ihraç edilen, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’deki siyasi suikastlarının planlayıcısı olduğu öne sürülen Muhammed Dahlan’ı, Sudan’ı parçalamak için İsrail ile iş birliği yapmakla suçladı. Partinin genel sekreteri Beşir Adem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dahlan’ın, Darfur bölgesi ile ülkenin doğusunu Sudan’dan ayırmak için İsrail ile iş birliği yaptığını iddia etti. Adem, ülkesinin Güney Sudan’da silahlı hareketlerle yürüttüğü müzakerelerin Sudan’ın bölünmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

KIZILDENİZ’İ GASP EDECEKLER

Beşir Adem, “Sudan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi, Siyonistlerin ülkeyi parçalama amaçlarına hizmet ediyor. Darfur ve Kızıldeniz’i gasp etmek için doğuyu koparmak istiyorlar. İsrail de BAE’nin çıkarları için Muhammed Dahlan’a destek veriyor.” ifadelerini kullandı.

BAE ALTINLARI ÇALIYOR

Adem, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’a İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulunarak, “İç işlerimizi iyi idare edebilirsek ABD yaptırımlarını kaldırmada kimseye ihtiyaç duymayız. Eğer Sudan iyi yönetilirse altından yıllık 10 milyar dolar gelir kazanacak. BAE, Sudan’dan kaçırdığı altınları Dubai’de pazarlıyor.” diye konuştu.

UGANDA’DAKİ GÖRÜŞME

Orgeneral Burhan, 3 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda’da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.Netanyahu da Twitter’dan, “İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık.” paylaşımında bulunmuştu. Görüşmeyi BAE’nin planladığı belirtilmişti.

İsrail uçağı hava sahasını kullandı

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez bir İsrail uçağının sudan hava sahasını kullandığını açıkladı. İşgal altındaki Kudüs’te Amerikalı Yahudi liderleriyle bir araya gelen Netanyahu, “Dün ilk kez bir İsrail uçağı Sudan hava sahasını kullandı. Bu önemli bir değişimdir” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili Sudan hava sahasını kullanan uçağın “bir özel jet” olduğunu belirtti. İsrail uçağının Uganda’daki Orgeneral Burhan ile Netanyahu görüşmesinden hemen sonra Sudan hava sahasını kullanması, taraflar arasındaki yakınlaşmanın işareti olarak değerlendirildi.

(Yenişafak)

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