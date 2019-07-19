Kimyasal harika!

TAŞ OCAĞINDAN SIZMIŞ

Son dönemde, İspanya’daki sosyal medya tutkunları arasında popüler hale gelen Monte Neme Gölü’yle ilgili ortaya çıkan skandal ülke gündemine oturdu. Beğeni meraklılarının uğrak noktası haline gelen bölgede, turkuaz renkli suya giren yüzlerce kişi cilt tahrişi ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucu suda 80'li yıllarda kullanılmış ve terk edilmiş bir taş ocağının kimyasal atıkları tespit edildi.

'GİRİŞİ YASAKLAYIN' UYARISI

Yetkililer, bölgede bulunan altı su birikintisinden biri olan ve yaz aylarında da debisi yükselen gölün berrak rengini kimyasal atıklardan aldığını açıkladı. Çevre uzmanları, Galiçya yönetimine bölgeye girişi yasaklaması ve olası ciddi durumlara karşı önlem alması çağrısında bulundu. Ayrıca, bölgenin çamurlu yapısına dikkat çekilerek bataklık özellikleri gösterdiği için tehlike oluşturabileceği uyarısı yapıldı.