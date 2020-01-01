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01 Ocak 2020 Çarşamba 11:19:57 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 11:40:29

Kim'den yeni yıl mesajı: Yeni nükleer stratejik bir silah geliştiriyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer programları daha da geliştirmeyi ve yakın gelecekte yeni bir stratejik silah uygulamaya koymayı planladıklarını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Kim Jong-un başkent Pyongyang'da İşçi Partisi'nin merkez komitesi toplantısında ülkesinin yeni yıldaki hedeflerini içeren konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'ni Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar yaparak  “gangster benzeri hareketler” yapmak ve “düşmanca bir politika” sürdürmekle suçladı.

Washington öncülüğündeki yaptırımlara karşı yeni yılda askeri ve diplomatik karşı adımlar atacağı mesajını veren Kim Jong-un, nükleer programları daha da geliştirmeyi ve yakın gelecekte “yeni bir stratejik silah” uygulamaya koymayı planladıklarını açıkladı.

Kim, "Dünya Kuzey Kore'nin sahip olduğu yeni bir stratejik silaha tanık olacak. “ABD'den gelen nükleer tehditleri geri çevirebilen ve uzun vadeli güvenliğimizi garanti altına alabilen güçlü nükleer caydırıcı gücümüzü sürekli olarak tetikleyeceğiz.” ifadelerini kullandı

Kim Jong-un yeni yılda, "ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak üzere siyasi, askeri ve diplomatik karşı adımların atılacağı" mesajını verdi.

Kim Jong-un konuşmasının devamında, "Oyalamaya devam ederseler çaresizce acı çekecekler."  dedi.

Kuzey Kore ile ABD arasında davam eden ve Ekim ayında kesilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore, ABD'ye yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde yeni bir yol arayışına gireceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore daha önce tüm ABD kıtasına ulaşabilen füzeler ateşlemiş ve altı nükleer test gerçekleştirmişti.

 

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