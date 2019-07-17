Kim'den nükleer deneme resti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘ABD’yle Güney Kore arasında devam eden tatbikatların, Kore Yarımadası’nın işgal planı olarak görüldüğü’ belirtilerek, bu durumun programların yeniden başlatılmasını düşünmeye sevk ettiği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a tatbikatları durdurma sözünü verdiği hatırlatılan açıklamada, “Kuzey Kore’nin nükleer silah denemelerini durdurmasına dair resmi bir anlaşma bulunmuyor” denildi.