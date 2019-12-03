"Sosyalist ütopya" olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapılırken, yüksek rütbeli isimler de törende hazır bulundu. Kuzey Koreliler de dans ederek yeni şehirlerinin açılışını kutladı.

Kuzey Kore resmi devlet ajansı KCNA tarafından ‘modern medeniyetin mükemmel bir örneği’ olarak tanımlanan Samjiyon şehrinin açılışı dün yapıldı. Kore Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, açılış seremonisinde Kim’in sembolik kurdeleyi keserken göründüğü fotoğrafları yayımladı.

Kuzey Kore’nin yüksek rütbeli isimleri de açılışta hazır bulundu. Kim Jong-un'un sağ kolu olarak bilinen Choe Ryong-hae, Samjiyon’u ‘insanların dünyadaki cenneti’ olarak tanımladı. Şehrin kuruluşu havai fişeklerle ilan edilirken, Kuzey Koreliler de dans ederek kutlamalara katıldı.

‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin 4 bin aileye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Kamusal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak 380 blokun yüzlerce hektar alan kapladığı kaydediliyor. Şehirde; yeni apartmanların, otellerin, kültürel, ticari ve tıbbi tesislerin yanı sıra bir de kayak merkezi bulunuyor.

Samjiyon şehrinin inşası, Kuzey Kore’nin ekonomik bakımından kendine yettiğini göstermek isteyen Kim Jong-un’un en büyük projelerinden biri olarak görülüyordu. Ancak şehrin tamamlanması Pyongyang'ın nükleer programını durdurmak amacıyla uygulanan yaptırımlar sebebiyle beklenenden uzun sürdü. Şehrin açılışının, İşçi Partisi’nin 75. kuruluş yıldönümü olan 2020’ye yetiştirilmesi amaçlanmıştı.

Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in, Paektu'nun eteğindeki köylerden birinde doğduğuna inanılıyor. Ayrıca ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un da 1910-1945 yılları arasında Japonya’ya karşı verilen koloni mücadelesinde bu dağın eteklerinde bir gerilla üssü kurduğu belirtiliyor. 'Dede Kim'in bu dönemde beyaz at sırtında savaştığı kaydediliyor. Bu yüzden bu dağ, Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor. Kim Jong-un’un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.