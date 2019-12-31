Kilden ordu büyüyor! 220 asker daha keşfedildi

1974’TE BULUNMUŞTU

Şanşi eyaletine bağlı Şi'an’da bulunan pişmiş çamur ve bronzdan yaptırılmış heykeller, 1974 yılında keşfedilmişti. Heykellerin, ilk Çin İmparatoru Qin Shi Huang'ı korudukları iddia ediliyordu. İmparator lahdinin yerini bulmak üzere çalışan arkeologlar ise mevcut 8 bin askerin yanında yeni 220 heykel daha bulduklarını açıkladı. Araştırma ekibi aynı zamanda, bugüne kadar yapılmış en eski altın deve heykeline de ulaşıldığını duyurdu.