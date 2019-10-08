Kıbrıs'ta korkutan deprem!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele şehrinde saat 17.55'te 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, KKTC'de saat 17.55'te 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.10.08 17:55:38 34.9935 33.8790 8.0 -.- 3.3 3.2 KIBRIS İlksel
2019.10.08 17:23:38 38.5547 40.8135 6.2 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.08 15:24:40 38.8397 43.1372 8.0 -.- 2.0 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) REVIZE01 (2019.10.08 15:24:39)
2019.10.08 13:07:25 36.6672 31.3397 20.5 -.- 1.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.08 12:50:07 36.4383 34.1992 0.0 -.- 1.3 -.- KIZKALESI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.10.08 11:52:45 38.7488 38.2410 5.0 -.- 2.6 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.10.08 11:37:21 37.5617 36.0037 19.0 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.10.08 11:33:48 40.8890 28.2377 7.4 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.08 10:39:45 38.9335 42.0238 18.7 -.- 2.4 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel
2019.10.08 09:48:52 38.2408 32.0998 5.0 -.- 2.5 -.- KOYLUTOLU-KADINHANI (KONYA) İlksel
2019.10.08 09:00:56 37.1597 31.2880 28.9 -.- 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.10.08 08:35:19 37.9998 36.3822 10.5 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.10.08 08:32:26 38.9572 42.0022 3.2 -.- 3.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2019.10.08 08:07:34 38.4028 42.8672 8.9 -.- 1.8 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2019.10.08 06:59:39 37.8468 27.6422 6.8 -.- 1.9 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.08 06:24:26 38.4557 31.9582 14.2 -.- 2.0 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.10.08 06:12:37 38.8547 26.1248 6.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.08 06:05:55 39.5680 28.8350 6.5 -.- 2.1 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
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