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05 Aralık 2019 Perşembe 15:14:34 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 15:15:24

Kıbrıslı Mücahitlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

KKTC'de, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'ye teslim etti.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve üyeler, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye Büyükelçilikte takdim etti. 

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, yardımın toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başçeri, "Bu bağış son derece önemli. Kıbrıs Türkü'nün yüzünün Anadolu'ya dönük olduğunun, TSK ile her zaman yan yana ve omuz omuza olduğunun ispatıdır. Barış Pınarı Harekatı ile varılan noktayla kıvanç duymaktayız." diye konuştu.

Türkiye'nin harekat sırasında sivil kayıplarının en asgari düzeyde tutulması yönünde uluslararası toplumdan telkinler aldığını hatırlatan Başçeri, uluslararası toplum bu konuyu tartışırken, TSK'nin öncülüğünde terörden temizlenen alanda bugün okulların yeniden eğitime başladığını görmekten gurur duyduklarını söyledi.

Başçeri, okulların açılmasının harekatın başarıya ulaştığının, orada hayatın normale döndüğünün ve terör örgütünün bölgeden temizlendiğinin kanıtı olduğunu dikkati çekerek, "Rusya ile yaptığımız devriye çalışmaları da devam etmekte, havadan ve karadan bu devriyelerle bu bölgenin terör örgütünden arındırılması için gayretlerimiz sürmekte. Sizlerin TSK'ya yapmış olduğu bu katkı için bir kere daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TSK, Ada'da bir oldubittiye müsade etmeyecek"

KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk de TSK'nın uluslararası hukuka uygun olarak Barış Pınarı Harekatı'nı icra ettiğini, bölgeye huzur ve barışı getirdiğinin altını çizdi.

Öztürk, TSK'nın halen "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadelesine devam ettiğini anımsatarak, "Londra'da yapılan NATO Zirvesi'nde de terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulandı. PYD/YPG terör örgütünün de gerçek yüzü ortaya kondu.TSK, Kıbrıs'ta Garanti ve İttifak Anlaşmalarından kaynaklı hak ve menfaatleri korumaya devam edecek ve Ada'da asla bir oldubittiye müsade etmeyecek." diye konuştu.

Bu yardımın kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Öztürk, TMT Mücahitler Derneği'ne harekata ve TSK'ya verdikleri destek için teşekkür etti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora da Kıbrıs Türk halkının her zaman anavatanıyla beraber olduğuna dikkat çekerek, "Hem kıvançta hem tasada birlikte olduk ve yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu mütevazi katkımızı kabul ederseniz büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

(AA)

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