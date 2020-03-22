22 Mart 2020 Pazar 08:14:57 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 08:15:29
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüsten ilk ölüm
Kıbrıs Rum kesiminde, yeni tip koronavirüs nedniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
VAKA SAYISI 84
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.
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