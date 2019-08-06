Keşmir'de savaş çanları çalıyor

Hindistan yönetimi Pakistan sınırındaki Cammu Keşmir eyaletine ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı. Bölgenin eski başbakanlarından Omar Abdullah ve Mehbuba Mufti tutuklandı. Keşmir toprakları için iki ülke 1947, 1965 ve 1999'da savaşmıştı. Pakistan Dışişleri, "Bu anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir. Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir'in BMGK tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştrimeyecektir" açıklamasını yaptı.

SINIRLAR TARTIŞILMALI

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Keşmir halkı karşı çıktı.

Akşam

