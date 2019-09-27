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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 01:08:59

Keşmir'de Hint zulmü artıyor

Hindistan güvenlik güçleri, Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana, bölgede yaşayan 13 bin genç erkeği, hiçbir gerekçe göstermeden alıkoydu.  

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü ağustos ayında tek taraflı olarak kaldırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, bölgede yaşam koşulları Hint güçlerinin müdahalesiyle her geçen gün daha da zorlaşıyor. Hindistan Müslüman Kadınlar Forumu (MWF), Ulusal Hint Kadınları Federasyonu (NFIW) ve İlerici Kadınlar Örgütü (PMS) tarafından 17-21 Eylül'de Keşmir'de yapılan saha araştırması sonucu, 5 Ağustos'tan bu güne, bölgede yaşayan 13 bin genç erkeğin kaybolduğu ortaya çıktı. 

AİLELERDEN PARA İSTİYORLAR 

Araştırmaya göre, Hint askerleri, aileler çocuklarını kurtarmak isterse onlardan 20 bin ila 60 bin Hindistan rupisi (1500 ila 5 bin lira) para istiyor. Rapora ilişkin bilgi veren MWF Başkanı Syeda Hameed, “Hint askerlerinin Keşmirli gençlere olan nefreti yüzünden, Keşmirliler kapı sertçe çalındığında kapıyı açmak için yaşlı birini yolluyor” diye konuştu. Evlerde akşam namazının ardından ışıkların kapatıldığını belirten Hameed, sokağa çıkma yasağı delindiği takdirde askerlerin evlere baskın yaparak tüm erkekleri gözaltına aldığını söyledi. 

GÖZALTI YAŞI 10'A DÜŞTÜ 

Keşmir'de yaşananları “Hindistan eliyle yapılan soykırım” olarak nitelendiren NFIW Genel Sekreteri Annie Raja, “Genç kızlar, Hint askerlerinin tecavüzüne uğruyor. Yasaklar yüzünden hastalar zamanında hastanelere ulaşamıyor. Gözaltına alınan erkeklerin yaşları 10’a kadar düştü. Görüştüğümüz anneler, gece yapılan baskınlarla çocuklarının gözaltına alındığını söylüyor. Anneler, evden oynamak için çıkan çocuklarını bile son kez görme korkusu yaşadıklarını anlatıyor” ifadelerini kullandı. 

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