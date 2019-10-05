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05 Ekim 2019 Cumartesi 14:48:30 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:48:53

Keşmir'de bombalı saldırı: 10 yaralı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir hükümet binası yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir hükümet binası yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cammu Keşmir Polis Genel Direktörü Dilbagh Singh, saldırının, bölgenin güneyindeki Anantnag kentinde bir hükümet binası yakınında el bombası kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayda aralarında bir polis ve bir gazetecinin bulunduğu 10 kişinin hafif yaralandığını belirten Singh, saldırının faillerinin araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

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