Keşmir sınırında savaş korkusu

Hindistan’ın, yüzde 95’i Müslüman olan Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasından sonra bölgede uyguladığı olağanüstü hal devam ediyor. Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkânların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor. Bölgede, aralarında yerel siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişi de gözaltında.

20 BİN KİŞİ KAÇTI

Pakistan ve Hindistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda yaşayan binlerce kişi, iki ülke arasında çatışma ihtimali sebebiyle güvenli yerlere göç etti. Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın top ateşiyle Neelum Vadisi'nde panik oluşturduğunu ve geçen hafta 20 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini söyledi.

İSTİHDAM ARTACAKMIŞ

Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “terörü beslediğini” öne sürdüğü özel statünün kaldırılmasıyla birlikte, artık Keşmir'de ekonomik kalkınma yaşanacağını savundu. Modi, bölgenin yeni yatırımlar ve turistler için çekim merkezi haline geleceğini, yeni altyapı projeleriyle de istihdam ve refah düzeyinin artacağını kaydetti.