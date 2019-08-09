Keşmir’de yüzlerce kişi gözaltında

Hindistan'ın yüzde 95’i Müslüman olan Keşmir’i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararıyla ilgili gerginlik sürüyor. Bölgede protestoları engellemek için, son birkaç günde, aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polisten kaçan bir protestocunun ise Jhelum Nehri'ne atladığı ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SON SAVAŞ OLABİLİR

Bu arada Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Pakistan'ın Lahor kentiyle Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ahmed, “Ben Demiryolları Bakanı olduğum müddetçe bu hat tekrar hizmete girmeyecek. Gelecek aylar çok önemli. Savaş çıkabilir. Biz savaş istemiyoruz ama çıkarsa bu savaş son savaş olacaktır” dedi.

BAE’DEN SKANDAL DESTEK

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Keşmir'in özerk statüsünü tek taraflı olarak kaldıran Hindistan'a destek verdi. BAE'nin Hindistan Büyükelçisi Ahmad Al Banna, Modi yönetiminin Keşmir'e yönelik adımının daha fazla istikrar ve barışı teşvik edeceğini savundu.