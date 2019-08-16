Keşmir’de etnik temizlik yapılabilir

Khan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceğini belirterek, “Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de, Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

AMAÇLARI KORKU YARATMAK

Bu arada, bölgede araştırmalar yapan aktivistler, Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı. “Kafesteki Keşmir” başlıklı raporda, Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilerek, “Ziyaret ettiğimiz her köyde, Srinagar'ın merkezinde de polis ya da askeri/paramilis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasadışı gözaltında tutulan gençler ve okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu ve genç, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü. Bu baskınların tek amacı korku yaratmak” denildi.