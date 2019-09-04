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04 Eylül 2019 Çarşamba 12:52:50 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:56:24

Keşmir Başkanı'ndan dünyaya sessiz kalma tepkisi

Azad Cammu Keşmir Başkanı Han, "Uluslararası kamuoyunun iki nükleer güç arasındaki gerilime sessiz kalmasının sonuçları sadece Keşmir için değil tüm dünya için zarar verici olacaktır." dedi.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, "Uluslararası kamuoyunun iki nükleer güç (Pakistan ve Hindistan) arasındaki gerilime sessiz kalması ve aldırmamasının sonuçları sadece Pakistan ve Keşmir için değil tüm dünya için zarar verici olacaktır." dedi.

Keşmir kriziyle ilgili Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Barış, Güvenlik ve Kalkınma Çalışmaları Merkezi (CPSD) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Han, uluslararası kamuoyunun Keşmir halkının yaşadıkları karşısında hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de hayatın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkati çekerek, "Bugün Hindistan işgali altındaki Keşmir'de (Cammu Keşmir) halk hapsediliyor, işkence görüyor, öldürülüyor ve en basit insan haklarından yararlanamıyor. Bu ortamda uluslararası kamuoyu harekete geçmiyor ve Keşmirlilerin acısını hafifletmek için hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında çıkacak bir savaşın tüm dünyaya zarar vereceğine işaret eden Han, "Uluslararası kamuoyunun iki nükleer güç (Pakistan ve Hindistan) arasındaki gerilime sessiz kalması ve aldırmamasının sonuçları sadece Pakistan ve Keşmir için değil tüm dünya için zarar verici olacaktır." ifadesini kullandı.

Konferansta konuşan Senatör Şeri Rehman ise Hindistan'ın Cammu Keşmir'de yaptıklarının tüm Pakistan'ı ayağa kaldıran kabul edilemez uygulamalar olduğunu söyledi.

Keşmir'in Pakistan'ın milli davası olduğunu dile getiren Rehman, "Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması uluslararası yasaların ihlalidir ve iki nükleer gücü istenmeyen şekilde karşıya getirmiştir. Hint lobisinin ortaya çıkardığı Pakistan karşıtı söylemler karşısında Pakistan diplomasiyi kullanmalı. Pakistan'ın duruşunu anlatmak için Keşmir konusunda kamu diplomasisi yürütülmeli, düşünce kuruluşları, gazeteler ve vatandaşlarla birebir iletişim kurulmalı." şeklinde konuştu.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

(AA)

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