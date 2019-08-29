Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Petrol Şirketinde yangın çıktığını, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının hava sıcaklığının etkisiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran Abdurrezzak, eski bir rafineride meydana gelen yangının, diğer birimlere sıçramasını önlenmek için bölge yakınındaki komplekslerde çalışmalara ara verildiğini aktardı.

Petrol zengini Irak'ın Kerkük kentindeki Baba Gurgur, Cambur, Havana, Bay Hasan ve Habbaza petrol kuyuları, Kuzey Petrol Şirketine ait sahalarda yer alıyor.

AA