Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırdı: 2 ölü
Kerkük'te DEAŞ'lı teröristlerin Irak askerine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.
Kerkük’ün kuzey batısında DEAŞ'lı teröristler Irak Askeri Güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre dün Kerkük’te DEAŞ'lı teröristler Irak Askeri Güçlerine el bombası ve hafif silahla saldırdı. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri olay yerine takviye kuvvet gönderdi. Çatışmada hayatını kaybedenlerin bedenleri Kerkük Adli Tıp morguna götürüldü.
Kerkük’te DEAŞ'lı teröristlerin sık aralıklarla saldırı düzenlediği biliniyor.
İHA
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