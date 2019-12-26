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26 Aralık 2019 Perşembe 10:27:28 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 10:52:54

Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırdı: 2 ölü

Kerkük'te DEAŞ'lı teröristlerin Irak askerine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Kerkük’ün kuzey batısında DEAŞ'lı teröristler Irak Askeri Güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre dün Kerkük’te DEAŞ'lı teröristler Irak Askeri Güçlerine el bombası ve hafif silahla saldırdı. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri olay yerine takviye kuvvet gönderdi. Çatışmada hayatını kaybedenlerin bedenleri Kerkük Adli Tıp morguna götürüldü.

Kerkük’te DEAŞ'lı teröristlerin sık aralıklarla saldırı düzenlediği biliniyor.

İHA

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