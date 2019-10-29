Kerbela'da polis göstericilere ateş açtı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ın Kerbela şehrindeki protestolarda polis göstericilere ateş açtı. İlk açıklamalara göre en az 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Irak'ın Kerbela şehrinde polis, protestocuların üzerine ateş açtı.

Polisin ateş açması sonucunda Kerbela'da en az 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Öte yandan binlerce öğrencinin sokağa çıktığı Bağdat'ta 2 kişi hayatını kaybetti 105 kişi yaralandı. Gerçekleşen protestolarda polis Iraklı göstericilerin elçilik binalarına geçişini önlemek için göz yaşartıcı gazla müdahale ett.