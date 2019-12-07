07 Aralık 2019 Cumartesi 14:37:50 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 15:45:33
Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab otobüs yolcularını hedef aldı: 8 ölü
Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeyinde bir otobüsü durdurarak 8 yolcuyu öldürdü.
Somali sınırına yakın Wajir bölgesinde otobüsü durduran teröristler, yolculardan bölge halkından olmayanları ayırdı.
Eş-Şebab mensupları, çoğu polis olan 8 kişiyi öldürdü.
Terör örgütü, Somali'ye asker gönderen Kenya'da intikam saldırıları düzenliyor. Eş-Şebab, 2014'te Mandera bölgesinde bir otobüsü kaçırarak 28 yolcusunu katletmişti.
AA
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