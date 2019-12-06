06 Aralık 2019 Cuma 15:22:27 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 15:23:47
Kenya'da 6 katlı bina çöktü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.
Ulusal basında yer haberlere göre, şehrin Tasia bölgesinde, çok sayıda kişinin bulunduğu bina tamamıyla yıkıldı.
Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada muhtemel can kayıplarından endişe ediliyor.
(AA)
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