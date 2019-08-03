Kennedy'lerin laneti

ÖLÜ BULUNDU

1968 yılında suikast sonucu öldürülen senatör Robert F. Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill, büyükannesinin evinde bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak ABD basını Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü iddia etti. New York Times gazetesi ise Boston'da iletişim öğrencisi olan genç kızın depresyonda olduğunu yazdı.