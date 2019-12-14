14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:03:03
Kenevir uzay yolcusu
ABD’li bir tarım teknolojisi şirketi, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, geri dönüştürülebilir roketleriyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) 480 bitki hücre kültürü gönderecek.
Bilimsel bir araştırma için 2020’de gönderilecek bitkiler arasında en dikkat çekeni ise kenevir oldu. Şirket, uzay yolculuğunun ve ISS koşullarının bitkilerde genetik mutasyona yol açıp açmadığını araştıracak. Bilim insanları bu sayede, yeryüzünde bitki yetiştirme konusunda yeni bilgi ve alternatiflere sahip olacak.
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