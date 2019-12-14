Kenevir uzay yolcusu

Bilimsel bir araştırma için 2020’de gönderilecek bitkiler arasında en dikkat çekeni ise kenevir oldu. Şirket, uzay yolculuğunun ve ISS koşullarının bitkilerde genetik mutasyona yol açıp açmadığını araştıracak. Bilim insanları bu sayede, yeryüzünde bitki yetiştirme konusunda yeni bilgi ve alternatiflere sahip olacak.