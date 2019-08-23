23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:48:38
Kendini seçilmiş kişi ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin’le devam eden ticaret savaşında zaferi kazanmak için 'seçilmiş kişi' olduğunu söyledi.
Trump, Çin’e yönelik hamlelerinin ‘kendisinden öncekilerin yarattığı karışıklığı temizlemekten ibaret olduğunu’ belirterek, “Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin’i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz” dedi.
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