Kendini seçilmiş kişi ilan etti

Trump, Çin’e yönelik hamlelerinin ‘kendisinden öncekilerin yarattığı karışıklığı temizlemekten ibaret olduğunu’ belirterek, “Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin’i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz” dedi.