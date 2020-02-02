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02 Şubat 2020 Pazar 13:24:30 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 13:31:42

Kazakistan ve İran'dan tahliye operasyonu! Çin'e uçak gönderdiler

Kazakistan, Çin'in Vuhan kentinden 83 vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı. İran ise, 80 vatandaşının ülkeye geri getirilmesi için Çin'e özel uçak gönderdiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Vuhan kentinden 83 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından 14 günlük karantina altına alındıkları belirtildi.      

Kazakistan'ın ayrıca Vuhan'dan Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan vatandaşlarını söz konusu ülkelerin isteği üzerine tahliye ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca Kazakistan'ın Çin'e tıbbi malzemelerden oluşan 13,6 ton insani yardım ulaştırdığı ifade edildi      

- İran tahliye için uçak gönderdi      

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Kiyanuş Cihanpur da ülkesinin, 80 İran vatandaşını ülkeye getirmek için Çin'e özel uçak gönderdiğini söyledi.      

Üniversite Öğrencileri Haber Ajansına (SNN) konuşan Cihanpur, "Doktorlarla birlikte tıbbi donanımlı bir uçak 80 vatandaşımızı ülkeye getirmek için dün Çin'e hareket etti." dedi.      

 Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grubun ülkeye varmalarının ardından 14 gün başkent Tahran'daki bir otelde karantinaya alınacağını dile getiren Cihanpur, şu ana kadar Çin'deki İran vatandaşlarından hiçbirinde koronavirüs saptanmadığını belirtti.

(AA)

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