17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:36:16
Kaynanasının izinde
14 yıl sonra ilk kez: İngiliz Kraliyet çifti Kate Middleton ve Prens William, 14 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan ziyaretine çıktı.
Çift, 5 gün sürecek gezide, dün ülkenin kuzeyindeki Himalaya tepelerini gezdi. Ülkeye adım atmalarından bu yana geleneksel kıyafetler giyen Middleton'ın, kayınvalidesi Prenses Diana’nın 28 yıl önce aynı ziyarette taktığı şapkanın benzerini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kraliyet çiftine Prenses Diana’nın bölgedeki ziyaretini içeren bir anı kitabı da hediye edildi.
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