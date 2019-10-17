Kaynanasının izinde

Çift, 5 gün sürecek gezide, dün ülkenin kuzeyindeki Himalaya tepelerini gezdi. Ülkeye adım atmalarından bu yana geleneksel kıyafetler giyen Middleton'ın, kayınvalidesi Prenses Diana’nın 28 yıl önce aynı ziyarette taktığı şapkanın benzerini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kraliyet çiftine Prenses Diana’nın bölgedeki ziyaretini içeren bir anı kitabı da hediye edildi.