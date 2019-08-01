Kayıp Kuzey Koreli diplomat İtalya'dan ayrıldı

Ülkesinin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken geçen kasımda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in İtalya'dan ayrıldığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ı kaynak gösterdiği haberinde, kasımda görevini bırakarak kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo ve eşinin İtalya'dan ayrıldığı ve koruma altında olduğu ifade edildi.

Söz konusu haber, Güney Kore İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon ile kapalı kapılar ardında görüştükten sonra açıklama yapan Güney Kore'de ana muhalefetteki Kore Hürriyet Partisinin (LKP) lideri Lee Eun-jae'ye dayandırıldı. Habere göre, Lee, "Jo, İtalya'dan ayrıldı ve bir yerlerde koruma altında." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında, ocak ayında Kuzey Koreli üst düzey diplomatın, ABD'ye iltica etmek istediğine ve İtalya'da güvenli bir yerde olduğuna dair haberler çıkmıştı.

İtalya, Pyongyang yönetiminin, 2017'deki füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore'nin o dönemki Roma Büyükelçisi Mun Jong-nam'dan ülkeden ayrılmasını istemişti. Mun'un ülkesine dönmesinin ardından bu görevi geçici olarak Jo Song-gil üstlenmişti.

AA