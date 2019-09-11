Kaybettiği kedisini klonlattı

Bir ay dolapta sakladı

22 yaşındaki milyoner işadamı Huang Yu’nun 2 yaşındaki kedisi Sarımsak, geçtiğimiz ocak ayında idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle öldü. Genç işadamı, hayvanı evinin yakınlarındaki bir parka gömdü. Ancak kısa süre sonra köpek klonlamayla ilgili bir haber okuduğunu hatırlayıp, Sarımsak’ı mezarından çıkarıp buzdolabına koydu. Klonlama hizmeti veren bir şirkete başvuran Yu’nun kedisinin deri dokusu kullanılarak DNA’sından embriyo üretildi. Geçen temmuzda dünyaya gelen minik hayvan, Çin’in ilk klon kedisi oldu. Huang, kendi kedisiyle arasında farklılıklar olsa da yeni arkadaşından memnun olduğunu söyledi.