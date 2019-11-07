Kawasaki, Japon donanması için denizaltı yapımına başladı

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Kawasaki Heavy Industries Ltd., 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kawasaki Kobe tersanesinde yapılan 29'uncu denizaltı olan ve Japonya Savunma Bakanlığı için inşa edilen denizaltı Toryu'nun yapımına başladığını duyurdu.

Denizaltı, eski Soryu sınıfı denizaltılardan daha fazla güç depolamak için lityum iyon akülerle donatılmış sınıfta ikinci denizaltı olma özrlliğini taşıyor. Bu özellikte ilk Japon denizaltı Ekim 2018'de Mitsubishi Heavy Industries tarafından başlatılan JS Oryu'ydu.

Denizaltı ayrıca, güçlü sualtı dayanıklılığı, çeşitli otomatik sistemler, yüksek performanslı sonar kullanılarak geliştirilmiş gözetim yetenekleri ve artırılmış gizlilik yeteneklerine sahip olacak.