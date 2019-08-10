Katliam geliyorum demiş

GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADI: ABD’nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden El Paso'da, geçen pazar günü bir AVM'ye silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Patrick Crusius, gözünü kırpmadan katliam yapmıştı. 22 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kanlı saldırının yankıları hala sürerken, olayla ilgili korkunç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Crusius'un annesinin, haftalar önce polise ihbarda bulunduğu tespit edildi.

'ENDİŞELİYİM' DİYE UYARDI: Anne Crusius, ekipler tarafından incelenen telefon kayıtlarında, oğlunun bir AK-47 (Kalaşnikof) satın aldığını ve bunu kullanacak kadar 'olgun' olup olmadığından endişe ettiğini söyledi. Polislere isim vermeden, oğlunun başkaları için bir tehlike oluşturabileceği uyarısında da bulundu. Ancak bu ihbara rağmen ekiplerin önlem almaması tepki topladı. Öte yandan, Crusius'un saldırıdan 6 hafta önce evden ayrıldığı açıklandı.