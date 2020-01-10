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10 Ocak 2020 Cuma 23:30:03 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 23:31:20

Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetiminin İran'a getirdiği ek yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Katil Netanyahu, "İran'daki terör rejimi halkını baskı altına alıyor ve dünya barışını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu, ABD'nin İran'a getirdiği ek yaptırımlardan dolayı Başkan Trump'ı tebrik etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlediği füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirilmişti.

AA

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