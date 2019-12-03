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03 Aralık 2019 Salı 20:38:22 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:41:00

Katil Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı

Terör devleti İsrail'de katil Netanyahu ve Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

Terör devleti İsrail Başbakanı çocuk katili Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

Terör devleti İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, katil Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Tel Aviv'de bir kez daha bir araya geldi.

Herhangi bir uzlaşının sağlanamadığı belirtilen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından her iki lider de açıklama yapmadı.

Görüşmenin sona ermesinden kısa süre sonra katil Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki koalisyon görüşmesinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı suçlandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun Gantz'a dönüşümlü başbakanlık önerdiği, önerinin Mavi-Beyaz tarafından reddedildiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Mavi-Beyaz tarafından ise henüz açıklama yapılmadı.

Katil Netanyahu ve Gantz, daha önce de birçok kez koalisyon hükümeti kurmak için bir araya gelmiş ancak bu görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmamıştı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEKİ KOALİSYON KRİZİ

Terör devleti İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı erken seçimleri, Mavi-Beyaz önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud ikinci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Katil Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

Meclis, 11 Aralık'a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke 1 yıl içinde 3. kez seçime gidecek.

Terör devleti İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor

AA

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