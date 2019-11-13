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13 Kasım 2019 Çarşamba 21:40:38 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:42:02

Katil Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Netanyahu, "Teröristlerin liderleri biliyor ki onları hedef alabiliriz ve gerçekten her kim ki bize saldırırsa onu hedef alırız." dedi.

İsrail'in gerginliği tırmandırmak istemediğini öne süren Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir." diye konuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Savunma Bakanı Bennett de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in önemli ve caydırıcı başarılar elde ettiğini ileri sürerek, "daha yolun başında olduklarını" vurguladı.

Bennett, "Öyle görünüyor ki İslami Cihad, Gazze'yi şu anda yaşanandan daha büyük bir zarara uğratmak istiyor. Ancak bu onların bileceği iş." ifadelerini kullandı.

64 İSRAİLLİ YARALANDI

KAN'ın haberine göre, Filistin direniş gruplarının Gazze Şeridi'nden İsrail bölgelerine attığı roketlerden dolayı şu ana kadar 64 İsrailli yaralandı.

Haberde, 6 yaralının hastanelere kaldırıldığına vurgu yapılırken, birçok yaralının ayakta tedavi edildiği, bazı İsraillilerin de paniğe kapıldığı ifade edildi.

Öte yandan KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun salı gününden bu yana Gazze Şeridi’nden İsrail bölgelerine yaklaşık 400 roket atıldığını duyurduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hâl ilan edilmişti.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

AA

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