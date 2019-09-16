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16 Eylül 2019 Pazartesi 22:09:43 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:37:39

Katil Netanyahu bu kez fena köşeye sıkıştı! Seçime saatler kala Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

Terör devleti İsrail'in Katil Başbakanı Netanyahu, erken genel seçimlere saatler kala işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. ABD'nin köpekliğini yapan Netanyahu, seçimlerde seçilememe korkusu içindeyken muhalefet partilerden gelen yoğun eleştirilerle birlikte köşeye sıkıştı. Netanyahu hükümetini devirmeyi amaçlayan yeni ittifak, Filistinli vatandaşların seçime katılım oranlarını da yükseltmeyi hedefliyor.

Terör devleti İsrail'in Katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yapılacak erken genel seçimlere saatler kala işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.

Terör devleti İsrail'in Katil Başbakanı Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’nın güney batısında bulunan Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

Katil Netahyahu’nun sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan ziyarette, Terör Devleti İsrail Başbakanı, bir notu Ağlama Duvarı'ndaki aralığa sıkıştırdıktan sonra dua etti.

Hahamların eşlik ettiği Netanyahu’nun, seçimlere saatler kala Ağlama Duvarı’nı ziyaret etmesi dikkati çekti.

Terör devleti İsrail'in Katil Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu da 9 Nisan’da yapılan erken genel seçimler sırasında Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaret ederek, eşinin başarısı için dua etmişti.

AA

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