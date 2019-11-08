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08 Kasım 2019 Cuma 22:31:26 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 22:33:52

Katil Netanyahu aşırı sağcı Bennett'i Savunma Bakanlığı'na atadı

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl kasımdan bu yana kendisinin yürüttüğü Savunma Bakanlığı'nı eski Eğitim Bakanı Naftali Bennett'e devretti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan eski Eğitim Bakanı Naftali Bennett'i Savunma Bakanlığı'na atadı.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve Yeni Sağ Partisi lideri Bennett'in bu sabah bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun Bennett'e Kasım 2018'den bu yana kendisinin yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevini önerdiği ve Yeni Sağ Partisi liderinin de bu öneriyi kabul ettiği aktarıldı.

Güvenlik Kabinesindeki oylamanın ardından Bennett'in Savunma Bakanlığı görevinin resmileşeceği kaydedildi.

"NETENYAHU, BENNETT-GANTZ YAKINLAŞMASINI ÖNLEMEY EÇALIŞIYOR" İDDİASI

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bu adımla 120 sandalyeli Meclis'te 3 milletvekiline sahip Yeni Sağ'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a yakınlaşmasını önlemeyi amaçladığı yorumlarına yer verildi.

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerin ardından Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 23 Ekim'de hükümeti kurma görevini Gantz'a vermişti.

Partisi seçimleri az farkla önde tamamlayan ve Meclis'e giren 2 sol partinin desteğini de alan Gantz, koalisyon hükümetini kurmak için sağ partilerin de "evet" oyuna ihtiyaç duyuyor.

Netanyahu'nun, sağ partileri yanında tutarak Gantz ile koalisyon hükümeti kurmalarını engellemeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Bennett, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli direniş gruplarına karşı sert askeri adımlar atılması ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekleyici görüşleriyle öne çıkıyor.

NETENYAHU, DAHA ÖNCE SAVUNMA BAKANLIĞI'NI BENNETT'E VERMEMİŞTİ

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ile ateşkese varması üzerine Kasım 2018'de görevinden istifa etmişti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri ve Eğitim Bakanı olan Naftali Bennnett, Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna talip olmuş, isteği geri çevrilirse hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı, Bennett'in tehdidine rağmen Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı'na kendisini atamış, Bennett ise koalisyonda kalmaya devam etmişti.

Bennett, bu yıl 9 Nisan'daki erken seçimlerden önce Yahudi Evi'nden ayrılarak Yeni Sağ Partisi'ni kurmuş ancak çiçeği burnundaki parti barajı aşamamıştı.

Netanyahu, haziranda Bennett'i Eğitim Bakanlığı görevinden almıştı.

Yeni Sağ Partisi, 17 Eylül'de İsrail'de bu yıl ikinci kez yapılan erken genel seçimlere Yemina (Sağ) İttifakı çatısı altında katılmıştı.

Bennett, seçimlerde 7 sandalye kazanan Yemina'dan milletvekili olarak yeniden Meclis'e girmeyi başarmıştı.

AA

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