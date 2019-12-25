Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı'ndan İran çıkışı: Çatışabiliriz, bunun için hazırlanıyoruz

Herzilya kentinde düzenlenen konferasta, İran'a yönelik sert açıklamalar yapan Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Kohav, Irak ve Suriye'deki gelişmelere ilşkin açıklamalarda bulundu.

"IRAK VE SURİYE'YE YERLEŞMELERİNE İZİN VERMYECEĞİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün her gün gelişmiş silahları Irak'a soktuğunu iddia eden Kohav, "Buna müsaade edemeyiz. İran'ın, Irak ve Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE ÇATIŞABİLİRİZ"

Kohav, İsrail ile İran arasında çatışma ihtimaline de değinerek, "İran ile sınırlı çatışma ihtimali mevcut ve bunun için hazırlanıyoruz." dedi.

(AA)