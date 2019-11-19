Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde 15, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de 10 Filistinlinin İsrail güçlerince evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını belirtti.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

7 Filistinlinin İsrail'e ait polis merkezine gitmeleri istendi



Ayrıca İseviyye Mahallesi'nde 7 Filistinliye ifade vermek üzere İsrail'e ait polis merkezine gitmelerini isteyen yazılı kararın iletildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

(AA)